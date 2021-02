Married at first sight-koppel Lars en Lizzy gaat alweer scheiden: 'Het kon twee kanten op gaan'

Lars en Lizzy leken het droomkoppel. (Foto: RTL) vergroot

De wetenschap had het allemaal zo mooi bedacht: Lars uit Breda en Lizzy uit Eindhoven werden op basis van hun eigenschappen aan elkaar gekoppeld. Maar hun huwelijk werd niet het gehoopte sprookje. Na vijftien afleveringen van Married at first sight bleek dinsdagavond dat de twee gaan scheiden.

Lars baalde er op televisie zichtbaar van dat Lizzy een relatie uiteindelijk niet zag zitten. Maar daar is hij nu, maanden na de opnames van het programma, wel overheen. “Natuurlijk was ik teleurgesteld”, vertelde hij woensdag in het radioprogramma Wakker! “Je gaat er van tevoren in met de gedachten dat het twee kanten op kan. En je stapt er wat sneller overheen, omdat je elkaar nog helemaal niet goed kent, zoals normaal bij een scheiding. Het was geen huwelijk van jaren.”

Het experiment in Married at first sight is even simpel als vreemd: twee onbekenden trouwen met elkaar in een tv-programma. Maar dat gebeurt niet zomaar. Ze worden gematcht op basis van hun karakter en voorkeuren.

Zo waren Lars uit Breda en Lizzy uit Eindhoven aan elkaar gekoppeld. En het leek meteen raak. Tijdens de bruiloft, waar de twee elkaar voor het eerst ontmoetten, leken ze gemaakt voor elkaar. Een echt droomkoppel, precies zoals de wetenschap het had bedacht.

Maar een huwelijksreis en een periode van samenwonen verder, blijkt er niets meer over van het huwelijk. In de laatste aflevering dinsdagavond zagen meer dan een miljoen kijkers dat de twee alweer zijn gescheiden.

Lars werkt als politieagent in Etten-Leur en wordt na zijn deelname aan het tv-programma voortdurend herkend. Ook door criminelen: “Haha ja”, vertelt Lars. “Ben jij niet van Lizzy van Married at first sight, hoor ik vaak. Waar ik ook ben."

"Zelfs collega’s die een arrestant naar het bureau in Etten-Leur brachten, krijgen vaak te horen dat dat toch het bureau is van die agent van Married.”

Lars en Lizzy hebben na hun huwelijksavontuur geen contact meer. En wie de laatste aflevering heeft gezien, snapt ook wel waarom. Lizzy was niet verliefd en wilde Lars maar één keer in de twee weken zien. Lars had grote plannen met Lizzy en nam geen genoegen met een afspraak af en toe. Hij raakte gefrustreerd en boos. En daarmee was de relatie voorgoed voorbij.

