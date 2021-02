Mensen met ernstig overgewicht krijgen eerste vaccinatie: 'Blij dat ik bescherming heb'

Vaccinaties in de kerk in Zeeland. vergroot

Voor het eerst in Brabant werden woensdag mensen met ernstig overgewicht gevaccineerd. De eerste prik in die risicogroep werd aan het einde van de middag gezet in het dorpje Zeeland. Rond vier uur ’s middags werden de eerste mensen binnengelaten, en wel in een bijzondere locatie: de kerk.

"Ik ben niet gelovig, maar dit is wel een mooie plek", zegt Christine. Ze is een van de eerste mensen in de kerk die woensdag een prikje krijgt - iets wat mede mogelijk wordt gemaakt door de pastoor, die zijn kerk beschikbaar stelde om in te vaccineren. Het vaccineren hield woensdag tot zes uur aan in het dorp.

"Ik ben blij dat ik bescherming heb."

"Ik vind het natuurlijk niet fijn dat ik om deze redenen hier zit," vertelt Christine, "maar volgens mij liggen er heel veel mensen met overgewicht op de intensive care. Het lijkt me duidelijk: dit is een enorm belangrijke stap, en ik ben blij dat ik bescherming heb."

Christine is ook op andere wijze een uitzondering: ze heeft al eens corona gehad. Sterker nog, ze lag ermee in het ziekenhuis. "Ik hoefde niet naar de intensive care, gelukkig. Dus in die zin scheelde dat. En waarschijnlijk heb ik nu dus antistoffen. Maar toch ben ik blij met de prik. Ik vind namelijk dat iedereen zich sowieso moet laten inenten, antistoffen of niet."

Marie-Josee Koks is van de Bariatrie Groep Nederland, de belangengroep voor mensen met een maagverkleining. Koks heeft naar eigen zeggen moeten strijden voor eerdere vaccinaties voor mensen met obesitas. Dat het woensdag eindelijk zover is, is volgens haar desondanks geen heuglijk feit.

"Niet per se, denk ik. Het is wel goed dat mensen die extra bevattelijk zijn voor het virus nu serieus worden genomen. Maar ja, aan de andere kant is het triest dat je door obesitas kwetsbaarder bent voor corona. De mensen hier hebben die hulp hard nodig."

Het heeft eventjes geduurd voordat mensen met ernstig overgewicht werden aangemerkt als een risicogroep. Koks: "Dat is niet zo raar. Corona overviel ons allemaal. Toen bleek dat op de ic’s het merendeel van de mensen overgewicht heeft, moest er iets gebeuren. Het was even zoeken naar een oplossing, maar ik ben blij dat de hulp er nu is."

"Mensen die obesitas hebben zijn kwetsbaar. Ze zijn ziek."

Zelf lijdt Koks na een maagverkleining niet meer aan morbide obesitas. "Zes jaar geleden liet ik mijn maag verkleinen nadat bleek dat ik schildklierproblemen had. Ik viel bijna vijftig kilo af. Zo zie je maar weer: het gaat hier echt om mensen met een ziekte. Zij verdienen hulp en erkenning. Obesitas is een aandoening - nog niet iedereen ziet dat zo, maar het is wel zo."

