Politie stuurt honderden mensen weg uit Spoorpark in Tilburg vanwege enorme drukte

Het Spoorpark in Tilburg is woensdagmiddag door de politie en de gemeente gesloten vanwege de enorme drukte. Honderden mensen waren naar het park gekomen om van het lekkere weer te genieten. 'Er kwam zo'n grote stoet mensen voorbij dat het leek alsof een festival zojuist was afgelopen.'

Op beelden is te zien hoe een grote mensenmassa het park verlaat. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat, maar het lijken er honderden. De ontruiming verliep verder gemoedelijk. "De zon schijnt en iedereen was in een goede bui", aldus een woordvoerster. "Jammer voor hen dat het zo eindigt."

Ooggetuigen geven de gemeente groot gelijk dat het Spoorpark werd gesloten. Sterker nog: volgens sommigen greep de gemeente zelfs veel te laat in. "Ik was van plan om naar het park te gaan en bij de kruising gestopt. Er kwam zo'n grote stoet mensen voorbij dat het leek alsof een festival zojuist was afgelopen", aldus Noa Schoffelen.

Hutjemutje

"Het was écht te druk", zegt ook Marieke van Ooyen. Zij had vanuit haar flatraam een perfect uitzicht op de ontruiming. "Het zal vol met grote groepen jongeren en studenten. Dat is wel het frappante: iedereen weet dat er eigenlijk te veel mensen zijn, maar toch willen ze allemaal met een wijntje in de zon zitten."

Schoffelen: "Dit had je inderdaad aan kunnen zien komen met dit weer. Het was slimmer geweest om de poorten te sluiten in plaats van te ontruimen. Werkelijk óveral stonden fietsen en scooters en zo kwamen de bezoekers ineens hutjemutje op elkaar te staan bij de uitgang. Corona-wise was dit een stuk onveiliger."

