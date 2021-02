Willem II komt niet verder dan een punt in degradatiekraker vol spanning en spektakel

Pol Llonch gaat voorbij Abdenasser El Khayati (foto: OrangePictures). vergroot

Een degradatiekraker vol spektakel, op allerlei manieren. Dat was Willem II-ADO Den Haag. Met een resultaat waar Willem II weinig mee opschiet. De Tilburgse ploeg kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Wat viel er tijdens het voetbalgevecht op in het Koning Willem II Stadion?

1. Wesley Spieringhs

Trainer Zeljko Petrovic veranderde zijn elftal op vijf posities, maar de jonge Spieringhs wist zijn plek te behouden. Hij speelde een opvallende rol in het duel met ADO Den Haag. Halverwege de eerste helft leek hij de score te openen. Hij kopte de bal vanuit een corner tegen de touwen, maar zag na het juichen dat scheidsrechter Mulder de goal had afgekeurd. Niet veel later lag hij op de grond, terwijl het bloed uit zijn neus gutste na een beuk van Tomislav Gomelt.

Binnen een minuut na rust werd hij in het strafschopgebied onderuit gewerkt en kreeg Willem II een strafschop. Naast die sleutelmomenten in de wedstrijd werkte hij zich helemaal leeg. Spieringhs, een jongen uit eigen jeugd, liet zien wat je in dit soort wedstrijden moet laten zien en wat er ook op een spandoek langs het veld stond: passie, strijd en leeuwenmoed.

2. Jordens Peters

De aanvoerder van Willem II keerde terug in de basis, maar zal achteraf niet heel fijn terugkijken op zijn rentree. De centrale verdediger veroorzaakte de strafschop waaruit ADO Den Haag de 1-1 wist te maken. Voor zijn overtreding op Michiel Kramer kreeg hij geel. Met nog een kwartier op de klok kreeg hij zijn tweede gele kaart. Een kaart waar over te discussiëren valt, maar waar scheidsrechter Mulder niet over twijfelde. Peters moest voortijdig naar de kant, waardoor Willem II het slot van de wedstrijd net als ADO met tien man uit moest spelen.

3. Siemen Mulder

Opvallend kun je het optreden van scheidsrechter Mulder wel noemen. In combinatie met de VAR Alex Bos. Bij het afkeuren van het doelpunt van Spieringhs kunnen vraagtekens gezet worden. Extra opmerkelijk is het is het feit dat Bos het moment niet eens rustig bestudeerde en zonder echt goed te kijken mee ging in het besluit van Mulder.

Aan de andere kant gebeurde later in de eerste helft hetzelfde toen Ricardo Kishna onderuit ging in het strafschopgebied van Willem II. Mulder vond het geen overtreding en dus geen strafschop. Het spel ging snel verder, Bos greep niet in. Ook daar was een rustige check logisch geweest. Kort na de eerste strafschop van Willem II werd er hands gemaakt in het strafschopgebied van ADO, Mulder deed niets. En dan waren er nog meer momentjes.

4. Amusementswaarde

Goed was het zeker niet. Toch zal de neutrale kijker zich niet verveeld hebben. Er gebeurde genoeg op het veld van het Koning Willem II Stadion. Van een afgekeurd doelpunt tot meerdere strafschoppen en van een rode kaart tot onbegrijpelijke fouten. Strijd en spanning was er tot het einde. Een wedstrijd waar beide clubs zomaar hadden kunnen winnen, met een uitslag waar ze allebei niets mee opschieten.

