Festival Best Kept Secret gaat ook dit jaar niet door

Het festival Best Kept Secret is ook dit jaar afgelast. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Vorig jaar ging het festival in Hilvarenbeek vanwege de coronacrisis ook niet door.

"We hebben er alles aan gedaan om tot een andere uitkomst te komen, maar helaas is er te veel onzekerheid over het begin van het festivalseizoen en blijkt verplaatsen naar een later moment in de zomer voor ons onhaalbaar", laat de organisatie weten.

Geen garantiefonds

Sinds 2013 wordt het festival traditiegetrouw in de eerste weken van juni gehouden. Dit jaar zou dat van 11 tot en met 13 juni zijn. Het kabinet heeft een garantiefonds opgezet voor festivals, maar alleen evenementen vanaf 1 juli kunnen daar een beroep op doen wanneer de festivalzomer toch niet doorgaat.

Best Kept Secret valt dan buiten de regeling. Mensen met een kaartje krijgen hun geld voor 31 maart terug. Vorig jaar was er nog de mogelijkheid om het ticket te bewaren voor volgend jaar, maar dat is dit jaar niet mogelijk.

