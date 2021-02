Verzet tegen rondweg in buitengebied bij Den Hout: 'Het is de doodsteek voor ons dorp'

Klare taal tegen een mogelijke rondweg bij Den Hout. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Bewoners van het dorpje Den Hout maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van een drukke weg dwars door natuurgebied en open landschap. De gemeente stelt dat het maar een van de 20 varianten is, om Oosterhout beter te verbinden met Breda en de Maasroute A59. Maar de bewoners van Den Hout zijn er niet gerust op en verzetten zich tegen asfalt en het verder oprukken van de stad Oosterhout in het buitengebied.

Al maanden is een groot bord bij het Houtse Meer de stille getuige van fel verzet.

Bewonersorganisatie Dorpsbelang Den Hout snapt er helemaal niks van dat de gemeente Oosterhout ook maar overweegt om een rondweg langs het dorpje te leggen. "Den Hout is met zijn typische dorpsbrink en omliggend akkergebied zelfs een Rijksbeschermd dorpsgezicht", licht Jeroen America toe namens Dorpsbelang.

"Deze weg is al sinds de jaren zeventig in beeld."

De gemeente Oosterhout bevestigt dat er problemen zijn met de bereikbaarheid van de zuidwestzijde van de stad, die de afgelopen jaren flink groeide door nieuwbouw. Samen met de gemeente Breda, de provincie en bewoners wordt gekeken naar oplossingen. En één van de 20 varianten is dus de rondweg dwars door natuurgebied De Vrachelse Heide en langs het dorpje Den Hout.

Raadslid Henk van Ginneken van Gezond Burger Verstand woont in Den Hout. Volgens hem wordt er al sinds de jaren zeventig door de gemeente Oosterhout 'gegluurd' naar Vrachelen en Den Hout om daar een rondweg aan te leggen.

"Als dit doorgaat, dan het de doodsteek voor Den Hout."

"In plaats daarvan is de Weststadweg aangelegd, tussen Oosterhout en Made. Dat is de weg met die beroemde grote bromtol op de rotonde. Maar die route nu ook te druk geworden, dus wordt er opnieuw naar dit gebied gekeken", vertelt Van Ginneken.

Foto: Anja Bastiaansen vergroot

Dorpsbelang Den Hout vreest voor de gevolgen als de rondweg toch ten westen en zuiden van het dorpje gaat komen. "Die rondweg zou Den Hout aan twee kanten afsluiten van het buitengebied. En als je ziet hoe dicht die weg langs het dorp komt, met met overwegend westenwind, dan gaat die ook veel geluidsoverlast veroorzaken. Als dit doorgaat, dan is het de doodsteek voor Den Hout", zegt Jeroen America met een bezorgd gezicht.

"Je ziet dat de gemeente Oosterhout geen keuzes durft te maken"

Niet alleen wordt er gevreesd voor de rondweg; ook is Dorpsbelang Den Hout bang dat snel na de aanleg ook nieuwbouwplannen voor stadsuitbreiding zullen volgen. America: "De landelijke sfeer van dit gebied is dan voorgoed verloren. De gemeente Oosterhout wil heel veel. Veel wegen, én nieuwe woningen bouwen én meer industrie én recreatie. Maar je ziet ook dat de gemeente geen keuzes durft te maken. En dat kan allemaal niet samen. Dat gaat een keer knellen, zoals hier."

De Vrachelse Heide bij Oosterhout (foto: Raoul Cartens). vergroot

In maart moet duidelijk worden of de rondweg langs Den Hout en door de Vrachelse Heide er daadwerkelijk komt.

