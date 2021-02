Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 BMW brandt uit in Eindhoven, mogelijk aangestoken

Een BMW is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand in Eindhoven. De brandweer bluste de geparkeerde auto wel, maar kon niet voorkomen dat die niet meer te gebruiken is. Mogelijk is de brand aangestoken.

De brand brak iets voor drie uur vannacht uit in de Ruysdaelbaan. De politie riep eventuele getuigen via een Burgernetbericht op zich te melden. Het is de derde autobrand in een week tijd in Eindhoven.

