Wijkagent op het verkeerde been gezet: 'inbrekers' blijken vogelspotters

"We hebben ze!", dacht wijkagent Ger Roumen toen hij woensdagavond twee mensen met lampen in een loods in Den Dungen zag. Het waren echter geen inbrekers met slechte bedoelingen, maar ecologen, die steen- en kerkuilen aan het spotten waren.

Joris van Duin Geschreven door

“Dochterlief was vergeten dit aan haar ouders te melden”, twittert Roumen.

Overigens was het niet de enige ‘schijnmelding’, waar de wijkagent woensdag mee te maken kreeg. Zo reed hij naar Eerde, waar geklaagd werd over geluidsoverlast. "Het leek wel of een heel bedrijf aan het feesten was", schrijft Roumen. Eenmaal daar zag hij geen feestende menigte, maar een geluidstechnicus in opleiding, die de speakers eens flink uitprobeerde.

