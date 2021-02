Directeur Henk Lemckert vertrekt bij Omroep Brabant

Henk Lemckert verruilt Omroep Brabant voor Omroep West. vergroot

Directeur Henk Lemckert verlaat Omroep Brabant na 13 jaar. Lemckert (52) verruilt de Brabantse regionale omroep voor Omroep West, waar hij per 1 juni de nieuwe directeur wordt.

“Na dertien jaar is het tijd om wat anders te gaan doen. Dat is goed voor mij, maar ook voor Omroep Brabant. In een dynamische omgeving zoals de omroep, zou het niet goed zijn als ik hier tot aan mijn pensioen zou blijven zitten."

De overstap naar Omroep West is weloverwogen, maar zeker ook 'met pijn in mijn hart', aldus Lemckert. “Dertien jaar bij een van de mooiste omroepen van Nederland, dat laat je niet zomaar achter. Maar het is ook echt het moment om een stap te zetten. Naar een omroep waar mijn wortels liggen, naar een omroep waar echt een mooie uitdaging ligt voor een directeur."

Lemckert kijkt met trots terug op zijn tijd bij Omroep Brabant: “Een professionele club, die tot de top van de nieuwsmerken in Nederland hoort. Van en voor de Brabanders, met een echt eigen geluid op radio, hele mooie maar ook voor de Brabander herkenbare televisie. En online toonaangevend, met cijfers waar alle collega-omroepen jaloers op zijn.

" Zonder twijfel heeft hij Omroep Brabant de afgelopen 13 jaar op de kaart gezet."

In een eerste reactie spreekt hoofdredacteur Renzo Veenstra van een groot verlies voor Omroep Brabant: “Henk is een directeur met een groot netwerk, die jaren vooruit denkt en helder is in zijn ideeën. Bovendien zorgt zijn journalistieke achtergrond ervoor dat hij weet hoe een journalistieke organisatie werkt, zonder dat hij als directeur op de stoel van de redactie gaat zitten. Zonder twijfel heeft hij Omroep Brabant de afgelopen 13 jaar op de kaart gezet."

Veenstra, die zelf drie jaar geleden de omgekeerde weg bewandelde en vanuit West naar Brabant kwam, weet zeker dat de scheidend directeur ook de omroep in Zuid-Holland naar een hoger plan gaat tillen: "Henk Lemckert heeft er altijd naar gestreefd om van Omroep Brabant een professionele journalistieke organisatie te maken, die 100% Brabants is in al haar uitingen. Daar heeft hij de afgelopen 13 jaar, zowel in zijn rol als hoofdredacteur als directeur, veel succes mee gehad. Het kan niet anders dan dat Omroep West onder Henk's leiding dat succes ook gaat hebben."

De in Den Haag geboren en getogen Lemckert kwam in 2008 jaar naar de Brabantse omroep. Daarvoor werkte hij bij Radio West, de Wereldomroep en RTV Noord-Holland. Bij Brabant begon hij als hoofdredacteur, een functie die hij na het vertrek van Gert Bielderman combineerde met het directeurschap. Sinds 2012 was hij directeur van de grootste regionale omroep van Nederland. Bij Omroep West in Den Haag volgt hij Gerard Milo op, die met pensioen gaat.

