Leraar basisschool verdacht van bezit en verspreiden van kinderporno

Een leerkracht van basisschool Zonnebloem in Zundert wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. Om die reden is de betrokken collega door de school op non-actief gesteld. De aantijgingen komen als een schok binnen bij collega's en ouders van leerlingen, zegt bestuurder Leonie van Breda van koepel SPOZ waar de school onder valt.

Agenten gingen vorige week bij de verdachte langs, omdat informatie was binnengekomen dat hij kinderporno zou bezitten en zou hebben doorgestuurd. De politie nam beeld- en geluidsdragers uit de woning mee. Dit kunnen bijvoorbeeld computers zijn. De leerkracht is niet aangehouden. “We kijken nu wat van de binnengekomen informatie klopt. Het kost tijd om een computer te onderzoeken en te zien of er strafbare dingen op staan”, legt een politiewoordvoerder uit.

Nadat de politie bij de betrokken collega is langs geweest, is basisschool Zonnebloem in Zundert over de verdenkingen geïnformeerd. “Het is binnengekomen als een schok. De emoties lopen uiteen en die worden gerespecteerd”, zegt bestuurder Van Breda.

Deskundige hulp

De leraar is direct op non-actief-gesteld en staat nu dus niet voor de klas. “Dit speelde in de vakantie. We hebben er op gepaste wijze op gereageerd”, stelt Van Breda. Met deskundigen bekijkt de school wat de beste manier is hoe hiermee om te gaan. Collega’s van de leerkracht zijn persoonlijk geïnformeerd, ouders per mail. Voor wie vragen heeft, staat volgens Van Breda hulp van onder meer de GGD klaar.

Op school zijn de verdenkingen met de basisschoolleerlingen besproken. “Daarna zijn we overgegaan tot de orde van de dag en primair het bieden van een veilige leeromgeving”, aldus Van Breda. “Het is voor iedereen een hele vervelende situatie. Maar laten we terughoudend blijven: Verdenkingen zijn nog geen feiten.”

