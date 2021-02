Beveiliger die in ziekenhuis seks had met kwetsbare patiënte krijgt taakstraf

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. vergroot

Een 25-jarige particuliere beveiliger uit Tilburg die in 2019 door een zorginstelling was ingehuurd om een kwetsbare patiënte in het ziekenhuis te beveiligen en ter plekke seks met haar had, krijgt een taakstaf. Dat heeft de rechter donderdagmiddag bepaald.

Rebecca Seunis Geschreven door

De kwetsbare jonge vrouw krijgt 24 uur per dag begeleiding en woont in een instelling van Lunet Zorg in Eindhoven. Ze was op dat moment opgenomen in het Catharina Ziekenhuis vanwege gezondheidsklachten. Omdat ze eerder was weggelopen, was er een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd om haar kamer te beveiligen. Eén beveiliger kroop bij haar in bed en had seks met haar. Hij zei dat ze er tegen niemand iets over mocht zeggen omdat hem dat zijn baan zou kunnen kosten.

Zwakbegaafd

De vrouw heeft een IQ van 68 en functioneert op het niveau van een 3-jarige. De verdacht heeft toegegeven dat hij inderdaad in mei 2019 in het ziekenhuis seks met haar heeft gehad.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes maanden en wilde dat hij vijf jaar lang niet als beveiliger aan de slag kon. De rechter vindt het zeer ernstig dat de man onbeschermde seks met een zwakbegaafde patiënte had en vindt dat hij daarmee de sociaal-ethische norm heeft overschreden.

Schadevergoeding

“De verdachte had als beveiliger zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen”, zegt de rechter. Maar toch hoeft hij de gevangenis niet meer in en krijgt hij alleen een voorwaardelijke straf. Volgens de rechter heeft hij namelijk veel spijt van zijn daad. Daarnaast is hij ontslagen en mag hij waarschijnlijk nooit meer als beveiliger werken.

Wel krijgt hij een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 120 uur. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van meer dan 20.000 euro betalen.

Ziekenhuis

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten het incident ernstig te betreuren, zeker omdat het in het ziekenhuis gebeurde door iemand die niet voor het ziekenhuis werkt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.