Groot drugslab ontdekt bij hoveniersbedrijf, politie zet pantservoertuig in

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Aan de Heitrak in Neerkant (gemeente Deurne) is donderdagmiddag een drugslab ontdekt. De politie heeft drie mensen aangehouden en is bezig met de ontmanteling van het drugslab. Het lab is gevonden op het terrein van een hoveniersbedrijf.

Bij de politieactie is een arrestatieteam met onder meer een Bearcat pantservoertuig ingezet. Volgens omstanders gaat het om een groot amfetaminelab.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.