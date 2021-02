Helmonder (35) verkracht echtgenote met bruut geweld en moet 2,5 jaar de cel in

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een 35-jarige man uit Helmond is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. De man heeft zijn echtgenote met veel geweld verkracht. Dat gebeurde begin 2020 in de garagebox van het stel. Tegen de man was drie jaar cel geëist.

Aanleiding voor de brute verkrachting was het voornemen van de vrouw om te scheiden. De vrouw zou in het verleden meerdere malen zijn mishandeld door haar man. De man kon vermoedelijk een scheiding niet verkroppen. Onder valse voorwendselen werd de vrouw naar de garage gelokt. Daar werd ze vastgebonden en met geweld verkracht.

Verwondingen

Tijdens de zitting verweerde de man zich door te vertellen dat het stel liefhebbers was van gewelddadige seks. Die verklaring vond geen gehoor bij de rechtbank. De vrouw had zich met gescheurde kleding en verwondingen op de bewuste dag op het politiebureau gemeld.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechter verlaagde daardoor de geëiste straf van drie jaar met een halfjaar.

