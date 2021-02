Sensatie in de kunstrijwereld, 16-jarige Lindsay van Zundert gaat naar WK

Als een van de jongste Nederlandse kunstrijdsters ooit gaat Lindsay van Zundert uit Etten-Leur naar het wereldkampioenschap. Ze kwalificeerde zich donderdag met de beste korte kür uit haar nog prille carrière. “Dit was echt niet normaal”, reageerde ze vol emotie na het behalen van het ticket.

Lindsay van Zundert had al een goed seizoen, maar wist zich telkens net niet te kwalificeren. Op de Challenge Cup in Den Haag was het ook geen ‘makkie’. Ze reed donderdag als eerste en door technische problemen moest ze tot aan het begin van de avond wachten op de uitslag.