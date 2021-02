Scooterrijder in botsing met vrouw, beide slachtoffers gewond naar ziekenhuis

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Een scooterrijder is donderdagavond tegen een vrouw gebotst op de Noord Brabantlaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd in de rug aangereden en kwam hard ten val. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de scooterrijder ging onderuit en raakte gewond. Hij is met nekklachten naar het ziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk heeft de scooterrijder door het regenachtige weer de voetgangster over het hoofd gezien.

De politie doet onderzoek.

