Duizenden seizoenkaarthouders van NAC krijgen verenigingsvlag cadeau

Duizenden seizoenkaarthouders van NAC ontvangen de komende dagen een vlag van de Bredase club. Het is een kopie van de verenigingsvlag zoals die in de jaren dertig werd gevoerd. De supporters krijgen dit cadeau als bedankje voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens de coronacrisis. Het is de bedoeling dat de jaarkaarthouders voortaan bij elke uit- en thuiswedstrijd de vlag uitsteken.

"Wie doet Tilburg?" Er klinkt gelach op de vroege morgen in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Druppelsgewijs komen vrijwilligers, bestuursleden en werknemers binnen om pakketjes met de verenigingsvlag op te halen. In drie dagen moeten die worden bezorgd bij duizenden seizoenkaarthouders. Van Breda en omstreken, maar zelfs ook bijvoorbeeld in Leeuwarden. De Belgische NAC-supporters moeten even wachten vanwege de coronacrisis.

'Hele operatie'

"Het is een hele operatie, want we hebben 11.700 seizoenkaarthouders die zijn verdeeld over 8200 huishoudens", zegt NAC's suporterscoördinator Gijs Kluft, die de actie logistiek uitvoert.

"Elk huishouden krijgt een vlag en we vragen of de seizoenkaarthouders die op te hangen bij uit- en thuiswedstrijden. Zo kan iedereen zien waar NAC gekeken wordt."

Alle seizoenkaarthouders werden vrijdagochtend al per email op de hoogte gesteld van het cadeau dat ze kunnen verwachten. Het is een bedankje.

'Verenigingsvlag geeft verbintenis'

"We wilden iets terugdoen voor de supporters die altijd voor ons klaar staan. NAC was op zoek naar iets om de supporters te geven omdat ze vanwege corona niet naar het stadion kunnen en toen kwamen we via het NAC Museum bij deze vlag uit. We laten zo zien dat we echt aan ze denken. Deze verenigingsvlag geeft verbintenis, zeker in deze lastige coronatijd."

De herinvoering van de verenigingsvlag is een idee van Richard Sommen, supporter en vrijwilliger bij het NAC Museum. "Het is een zwarte vlag met een gele baan", zegt Sommen. "We kennen dat van het eerste shirt dat NAC ooit gedragen heeft. Ik wilde NAC wat meer herkenbaarheid geven en Breda meer geel-zwart laten kleuren. Nou, je hoeft niet lang in de historie van NAC te graven om bij deze vlag uit te komen. In de binnenstad gaan ook alle kroegen de vlag hijsen als ze weer open zijn. En we willen hem op de Grote Toren van de kerk."

Het idee komt dan vanuit het NAC Museum, maar het wordt breed gedragen. "Het bijzondere is dat alle supportersgeledingen meedoen met deze actie", vertelt Gijs Kluft. "We betalen en bezorgen de vlaggen gezamenlijk. Je ziet hier meteen wat de kracht van NAC is. Het samen doen. Alles wat NAC ademt, doet mee."

Maandag speelt NAC thuis tegen TOP Oss. Dus dan kan massaal de vlag uit. Al zullen de seizoenkaarthouders in Tilburg er misschien vanaf zien.

