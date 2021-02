Dit ben jij kwijt aan woonlasten in jouw gemeente

Archieffoto: ANP vergroot

Wie in Someren of Oss woont, ziet de woonlasten dit jaar het meest stijgen van alle Brabanders. Dat blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). De onroerendezaakbelasting (ozb) en de afvalstoffenheffing stijgen in veel gemeenten in Nederland met meer dan tien procent. Veel gemeenten verhogen de lasten voor huizenbezitters dit jaar fors om hun begroting te kunnen dekken.

In Someren en Oss bedraagt de stijging van de woonlasten 14,4 procent. In Someren steeg de ozb van 350,82 naar 385,29 euro, de afvalheffing van 300 naar 354,81 euro en de rioolheffing van 148,17 naar 173,74 euro. In Oss ging de onroerendezaakbelasting van 292,86 naar 307,03 euro. Daarnaast zagen Ossenaren de afvalheffing van 215,16 naar 298,32 euro gaan. De rioolheffing bleef hier gelijk, op 168,48 euro.

Netto woonlasten

De woonlasten daalden in Etten-Leur, Loon op Zand, Vught, Grave, Tilburg en Reusel-De Mierden. In Etten-Leur was de daling het grootst: 2,7 procent. Daar ging het totaalbedrag van 866,63 naar 843,63 euro. Etten-Leur wordt gevolgd door Loon op Zand (1,4) en Vught (1,0).

De woonlasten in Brabant zijn netto het hoogst in Nuenen: 1060,17 euro. De gemeente Heeze-Leende volgt op de tweede plaats (1019,19 euro) en Vught is de nummer drie: 1017,29 euro. De laagste netto woonlasten vind je in Tilburg (597,49 euro), Den Bosch (624,26) en Waalwijk (678,25 euro).

Bekijk in dit kaartje de woonlasten in jouw gemeente:

'Geen andere keuze'

Veel gemeenten kampen met financiële problemen vanwege de toenemende kosten voor onder meer de jeugdzorg. Ook zijn ze veel geld kwijt aan de ondersteuning van mensen die niet zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Steeds meer gemeenten zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de ozb te verhogen. De kosten op dit vlak zouden jaarlijks met zo'n zeven procent toenemen.

VEH riep het kabinet eerder al op om te voorkomen dat de ozb om deze reden extra wordt verhoogd. Een petitie hierover werd door ruim 135.000 mensen ondertekend. De belangenorganisatie voor huizenbezitters vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de tekorten van een gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens Vereniging Eigen Huis alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente.

Recycling

Bij de stijging van de afvalstoffenheffing speelt mee dat gemeenten zelf meer belasting moeten betalen voor het storten en verbranden van afval. Die belasting steeg vorig jaar van dertien naar 31 euro per ton afval. De rijksoverheid wil hiermee recycling bevorderen. Gemeenten berekenen dit vervolgens door in het tarief van de afvalstoffenheffing.

