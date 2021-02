Van indrukwekkende erehagen tot geplunderde winkels: één jaar corona in Brabant in beeld

Ook hier werd geklapt voor zorgpersoneel (foto: Rob Engelaar). vergroot

Van een massaal applaus voor de zorg tot optredens bij verzorgingshuizen. Van lege winkelstraten tot plunderingen. Van erehagen tijdens uitvaarten tot het uitzwaaien van coronapatiënten die na weken op de intensive care weer naar huis mogen. Eén jaar corona in Brabant levert historische beelden op. In 15 minuten kijken we terug naar hoe het jaar verliep. Bekijk de video hieronder.

Redactie Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Eén jaar corona in 15 minuten is gemaakt door Rob van den Broek en Dennis Stafleu en is gebaseerd op de beelden die Omroep Brabant afgelopen jaar in de hele provincie maakte. Vandaag is het precies één jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Brabant werd vastgesteld.

Omroep Brabant blikt terug op één jaar corona in Brabant. Bekijk hieronder alle verhalen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.