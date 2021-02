Gemeente Someren stuurt stempassen naar overleden inwoners

De gemeente Someren heeft per ongeluk stempassen voor de verkiezingen van 17 maart verstuurd naar overleden inwoners. Ook kwamen stempassen terecht op verkeerde adressen. De gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren.

Mensen die in genoemde periode in Someren zijn komen wonen of zijn verhuisd, krijgen alsnog een stempas. De verkeerd verstuurde stempassen worden ongeldig verklaard. Om hoeveel fout verstuurde stempassen het gaat, is niet bekend.