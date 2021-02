Inwoners Neerkant verbaasd over drugslab: ‘Hoveniersbedrijf stond op laag pitje’

Het is vrijdagmorgen een komen en gaan van nieuwsgierige dorpsbewoners op de Heitrak in Neerkant. Langs deze weg werd gisteren bij het hoveniersbedrijf van Harry de Greef een drugslab gevonden en dat trekt de aandacht van de dorpsbewoners.

Over hun dorpsgenoot, die nu volop in het nieuws is, weten ze niet zoveel. “Ik zou hem niet herkennen als hij langsloopt”, vertelt een omwonende. De bewoners van het huis naast het bedrijf waren erg op zichzelf. “Zijn vrouw was mensenschuw. Die zal gisteren wel de kelder in gedoken zijn. Ik heb daar wel medelijden mee.”