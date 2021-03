Camiel, Daphne, Jessica en Marijn werken in de teststraat, lees hun verhaal

De filmmaker, de horecabaas, de student, de zangeres: ze vonden allemaal tijdelijk werk bij de GGD toen hun eigen werk door de coronacrisis was stilgevallen. Alleen al bij de GGD Brabant-Zuidoost groeide het personeelsbestand met 900 mensen voor de coronabestrijding, naast de 680 vaste personeelsleden.

Omroep Brabant portretteerde Camiel, Daphne, Jessica en Marijn. Zij hijsen zich dagelijks in de beschermende kleding voor hun werk in de XL-teststraat in Eindhoven. "Dit is zinvol werk."