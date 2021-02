Net als na de pokkenepidemie krijgt Tilburg nu een dankraam voor corona

Het Dankraam in Tilburg vergroot

Zeventig jaar geleden kreeg de gemeente Tilburg een heel bijzonder glas-in-loodraam van haar inwoners. Het was een herinnering aan de pokkenepidemie van dat jaar, waardoor de stad wekenlang op slot ging. Het raam is nog steeds te bewonderen in het Paleis aan het Willemsplein. Zaterdag wordt er een soortgelijk dankraam onthuld maar dan voor de corona-epidemie.

Het dankraam dat onthuld wordt, is een kunstwerk dat op een enorm geveldoek aan het Paleis wordt gehangen. Tilburgers konden de afgelopen maanden vertellen waar ze trots op zijn, wie hen er doorheen heeft gesleept deze pandemie en wie ze willen bedanken.

Gedichten, filmpjes en foto's

170 inzendingen kwamen er binnen. Van de Zusters van Liefde tot The Wall of Never Happened waar er aan de mensen die in de festivalbranche werken wordt gedacht en alles wat daar tussen zit. Mensen stuurden gedichten, filmpjes en foto's. Er bleek nog veel in de stad te gebeuren waar hoop uit geput kan worden, ondanks corona.

Kunstenaar Riëtte Sommerdijk maakte er een kunstwerk van dat op een geveldoek tot en met 20 maart te bewonderen is op het Willemsplein in Tilburg. Later dit jaar zullen er nog ook nog twintig kleine kunstwerkjes uitgedeeld worden aan stadsgenoten die met hun activiteit ervoor zorgden dat anderen tijdens de corona-epidemie getroost, geholpen of aangemoedigd zijn. De bekendste daarvan is toch wel Intensivist Diederik Gommers die al een jaar lang de bevolking informeert over de coronamaatregelen.

De onthulling van het geveldoek aan het Paleis in Tilburg zal gebeuren door wethouder Marcelle Hendrickx. Vanaf zaterdag 09.15 uur is dat op deze livestream te volgen. Het doek blijft tot 20 maart hangen.

