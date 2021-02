18 jaar cel voor Souris R. uit Veghel in hoger beroep voor Posbankmoord

Alex Wiegmink (foto: politie). vergroot

Souris R. uit Veghel is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in januari 2003. Het OM had bij het gerechtshof in Den Haag een celstraf van twintig jaar geëist tegen de 47-jarige verdachte.

ANP Geschreven door

Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. (60) uit Boekel al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel. R. ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die bepaalde dat de zaak van R. opnieuw moest, waarbij het Haagse hof moest beoordelen hoe betrouwbaar de bekentenis van R. was, maar die laat het hof buiten beschouwing.

R. bekende de moord tegenover undercoveragenten die zich voordeden als drugshandelaren. Ze beloofden hem een drugsdeal die alleen door kon gaan als hij de moord zou bekennen. R. zei in het hoger beroep dat hij zijn bekentenis had verzonnen, omdat hij dacht veel geld te kunnen verdienen.

Dna

Maar het hof heeft deze undercoveractie niet meegewogen bij de bewijsvoering. Er is genoeg ander bewijs, oordeelt het hof. Zo vond de politie in het bos bij Erp een bivakmuts met daarop DNA-sporen van R. Ook vindt het hof dat S. betrouwbare verklaringen heeft afgelegd.

Het hof acht daarmee bewezen dat R. en S. op de parkeerplaats van de Posbank bij Rheden hardloper Alex Wiegmink (44) hebben doodgeschoten. Het lichaam van Wiegmink legden ze in diens eigen auto, waarmee R. naar een bos bij Erp zou zijn gereden. Daar besloten ze de auto met het lichaam erin in de brand te steken. Volgens het gerechtshof is hij doodgeschoten omdat de schutters zijn auto wilden stelen om die te kunnen gebruiken bij een roofoverval.



App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.