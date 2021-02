Cruciale zondagmiddag voor PSV tegen Ajax, drie prominenten blikken vooruit

PSV-fans: John van den Heuvel, Guus Meeuwis en Tijs van den Brink vergroot

Hoe je het wendt of keert, het is een slecht seizoen voor PSV. Geen Europees voetbal meer, uit de beker en de titelkansen zijn klein. Winst op Ajax is hoogstnoodzakelijk. John van den Heuvel, Guus Meeuwis en Tijs van den Brink, alle drie van jongs af aan PSV-fan, zijn kritisch.

In jullie werk hebben jullie ook te maken met druk, veel druk soms. Zie je parallellen met PSV en het optreden van coach Roger Schmidt?

John van den Heuvel, misdaadjournalist: “Er zijn zeker overeenkomsten qua druk, in de televisiewereld wordt altijd heel veel verwacht. Als het tegenzit, is het belangrijk om je hoofd koel te houden, je eigen koers te varen en dicht bij jezelf te blijven. In het voetbal worden de supporters boos. Het laatste wat je dan moet doen als het tegenzit, is excuses zoeken. Schmidt heeft het over scheidsrechters, het zware speelschema of de VAR. Dan sluit je je ogen voor de realiteit. Ik vind zijn publieke optredens niet heel sterk.”

"Schmidt geef ons iets om het te snappen!"

Guus Meeuwis, zanger: “Soms is Roger Schmidt moeilijk om te volgen. Ik heb vertrouwen in hem, maar hij stelt me wel op de proef. Soms denk ik: doe nou wat we allemaal verwachten en pak drie punten. Geef ons iets om het te snappen. Ik wissel inderdaad niet zomaar mijn beste gitarist voor een optreden. Soms sta ik op het podium met een slechte stem en dan denk ik: morgen is morgen. Dat lijkt Schmidt niet te doen. Hij is constant bezig met de lange termijn. Daar moeten we aan wennen. Geen een supporter heeft geduld bovenaan zijn karakterkenmerken staan, ik ook niet. Toch is geduld wel het sleutelwoord.”

"Ik vind Schmidt een fenomeen want hij heeft lef en hij heeft visie. Alleen nu het succes nog."

Tijs van den Brink, presentator: “Ik ben geleidelijk gegroeid naar de positie waar ik nu ben en heb leren omgaan met druk. Dat geldt voor Schmidt ook, maar hij komt bij een nieuwe club en moet presteren. Ik benijd hem niet. Ik vind hem een fenomeen want hij heeft lef en hij heeft visie. Alleen nu het succes nog, dat is wel een dingetje. Hoewel ik vind dat ze donderdag goed speelden. Hij moet wel wat vinden op de verdediging.”

PSV ligt uit Europa en uit de Beker. Voor een ploeg met zo’n statuur rest nu alleen de competitie met zes punten achterstand op Ajax, dat ook nog een duel minder gespeeld heeft. Hoe groot is de druk voor de wedstrijd tegen Ajax?

John van den Heuvel: “Het is een mislukt seizoen aan het worden op deze manier. Bij mij is het glas altijd half vol en ik put moed uit dingen die misgaan. Er ligt zeker een enorme druk op zondag tegen Ajax dat goed in vorm is. Ik krijg het bijna niet uit mijn strot maar Ajax is sterker dan PSV. Ik hoop dat de ploeg boven zichzelf uitsteekt. Het seizoen is dan nog een heel klein beetje gered, maar dit Ajax gaat de eerste plek niet meer uit handen geven. PSV is het aan haar stand verplicht om dan voor de tweede plek te gaan.”

"Ik krijg het bijna niet uit mijn strot maar Ajax is sterker dan PSV."

Guus Meeuwis: “De wedstrijd van donderdag tegen Olympiakos zag er goed uit en moet de spelers vertrouwen geven. Onze beste vijftien spelers zijn niet minder dan die van Ajax. Gewoon onbevangen spelen en kijken wat er gebeurt. Ik heb er vertrouwen in tegen Ajax, je bent supporter of niet.”

Thijs van den Brink: “Het zou fijn zijn als PSV zondag wint, al ben ik er wel somber over. Ajax is sinds januari erg goed, daar moet je reëel in zijn. Tegelijk is het een wedstrijd op zichzelf. Waar ik wel van schrok, is dat sommige jongens de negentig minuten niet aankunnen, Malen en Thomas waren donderdag op. Het is jammer dat nu niet alles lukt, maar PSV en Schmidt moeten doorbouwen. Ik heb er vertrouwen in.”

