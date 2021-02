Diny (73) uit Boxtel gaat per post stemmen maar wordt er wel een beetje zenuwachtig van

De eerste 240.000 senioren kregen vrijdag het post-stembiljet thuisbezorgd. En hoewel de verkiezingen nog even op zich laten wachten, kunnen 70-plussers vanwege de coronacrisis nu ook al direct stemmen per post. Ook bij de 73-jarige Diny Stolvoort uit Boxtel viel het biljet op de mat.

Het is een dikke envelop met de uitklapbare kieslijst die bij Diny en andere ouderen in Brabant op de mat valt. "Ik word er wel een beetje zenuwachtig van", zegt de Boxtelse tegen een verslaggever van de NOS, terwijl ze alle papieren bij elkaar verzamelt en de instructies aandachtig doorneemt. "Ik moet goed kijken dat ik alles netjes aanlever. Ik wil natuurlijk wel dat mijn stem telt."

Toch is de Boxtelse blij dat ze op deze manier kan stemmen en niet in een drukke rij hoeft te staan over tweeënhalve week. ''Ik word ook zenuwachtig van corona."