21 burgemeesters sturen brief aan hun inwoners: 'Heb geduld'

21 burgemeesters van de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, hebben online een brief aan de inwoners van hun gemeente geplaatst waarin ze begrip vragen voor de geldende maatregelen. Dit na de steeds luider wordende roep om versoepelingen.

De burgemeesters schrijven: "Beste inwoners, verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit. We zien dat de samenleving er genoeg van heeft en snakt naar vrijheid en meer versoepelingen. We begrijpen dat en we voelen dat zelf ook, zo schrijven de burgemeesters in een brief die op de site van de Veiligheidsregio is geplaatst.