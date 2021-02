Wachten op privacy instellingen... Bredase sportschool voert actie tegen coronaregels (foto: Ronald Sträter). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zweten en puffen tegen coronabeleid: sportscholen voeren actie

Net als veel andere sectoren wil ook de fitnessbranche zo snel mogelijk weer open. Maar zij moeten wachten van het kabinet en daar zijn de ondernemers het niet mee eens. Ze verkopen immers gezondheid, zo zeggen ze. Zaterdag werd er daarom in het land door ruim 300 sportscholen actie gevoerd. Zo ook in Breda.

Ronald Strater Geschreven door

De parkeerplaats bij Medifit in Breda is omgetoverd tot fitnesszaal. In koppeltjes staan sportievelingen te puffen en zich in het zweet te werken als protest tegen de verplichte sluiting van sportscholen. Klant Saskia doet onder begeleiding van instructeur Tim squats. "Ik kwam tot half december drie keer in de week en toen ineens niet meer. Het is zalig om weer hier te zijn."

'Dit is niet illegaal'

Zowel de eigenaren als de instructeurs en de aanwezige klanten van de Bredase sportschool begrijpen niet waarom de regering de deuren nog dichthoudt. "Wat wij hier doen is niet illegaal", zegt Koen Gerrits, eigenaar van Medifit. "Het mag gewoon omdat we geen groepsles geven, maar hooguit in tweetallen werken. Alleen denken wij dat dit ook verantwoord binnen kan gebeuren."

"Dat is dan ook het geluid dat we met deze actie willen afgeven. We willen in beweging komen en de mensen helpen met hun gezondheid. Een goede gezondheid helpt namelijk in de strijd tegen corona. En natuurlijk, het is ook belangrijk voor ons als ondernemers."

'Actievoeren op verantwoorde en nette manier'

De actie is nog geen half uur bezig of er staan bij Medifit al twee BOA's op de stoep. Maar die zien tot hun tevredenheid dat de coronaregels braaf nageleefd worden. De fitnessbranche pakt het dan ook bescheiden aan. Hier geen gedreig met wilde acties zoals het illegaal openen van terrassen in de horeca of een rijdende peepshow waar de sekswerkers mee willen protesteren.

"We staan hier niet om ergens tegen aan te schoppen", verklaart Gerrits. "We willen gewoon weer aan de gang. En dat willen we op een verantwoorde en nette manier duidelijk maken."

De Bredase sportschool, maar ook veel andere sportscholen, gaan ook na zaterdag door met de buitenactiviteiten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.