FC Den Bosch wint eindelijk weer eens, Jong PSV verliest van Go Ahead Eagles

FC Den Bosch heeft na twintig wedstrijden eindelijk weer een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis werd Jong FC Utrecht met 3-0 verslagen. Jong PSV blijft het in de eerste divisie matig doen. De ploeg werd vrijdagavond door Go Ahead Eagles verslagen. In Deventer werd het 1-0.

FC Den Bosch – Jong FC Utrecht 3-0

FC Den Bosch begon sterk aan de wedstrijd en kwam na twintig minuten op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt kwam op naam van Jizz Hornkamp die terugkeerde van een blessure. Halverwege de tweede helft viel de topschutter van de Bosschenaren echter opnieuw geblesseerd uit.

Na de rust waren er kansen voor beide ploegen, maar gescoord werd er lang niet. In de slotfase van de wedstrijd schoten Romano Postema en Ryan Trotman de 3-0 eindstand op het scorebord. FC Den Bosch doet door de overwinning op Jong FC Utrecht de laatste plaats over aan FC Dordrecht.

Go Ahead Eagles - Jong PSV 1-0

Jong PSV begon matig aan het duel. Sam Beukema maakte van dichtbij, uit een dood spelmoment, in de 18e minuut het doelpunt voor de thuisploeg.

Dante Rigo maakte later bijna de gelijkmaker, maar zijn vrije trap eindigde net naast het doel.

In de tweede helft kwamen de Eindhovenaren beter voor de dag. Jong PSV kreeg verschillende kansen, onder anderen via invallers Kristófer Kristinsson en Jeremy Antonisse. Maar de bal ging er niet in.

Jong PSV staat zeventiende in de competitie, met nog drie ploegen onder zich.

