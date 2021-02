Hennepknipperij ontdekt in schuur in Gerwen, acht aanhoudingen: 'Hing sterke wietlucht in de wijk'

In een schuur aan het Mieke Sandershof in Gerwen heeft de politie vrijdag een hennepknipperij ontdekt. Zeker acht mensen zijn aangehouden, laat een ooggetuige weten.

"Er hing een sterke wietlucht in heel de wijk", laat de ooggetuige weten. "Maar of dit de aanleiding was voor de ontdekking, is niet bekendgemaakt."