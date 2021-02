'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

Meerdere Brabantse ziekenhuizen zijn in conflict met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Die artsen hebben contractueel recht op miljoenen extra voor het uitvoeren van coronatesten.

Volgens Follow the Money is de beloning opmerkelijk in het licht van het ‘corona-akkoord’ dat de Federatie Medisch Specialisten begin juli 2020 met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars sloot. Daarin is afgesproken dat specialisten dat jaar min of meer dezelfde vergoeding zouden krijgen als in 2019. Volgens ETZ-voorzitter Berden is ook daarom het honorarium disproportioneel. "In het ziekenhuis hebben de internisten, de longartsen, de intensivisten en andere artsen zich een slag in de rondte gewerkt zonder extra vergoeding. Dit moet in verhouding staan."