14-jarige Georgina loopt net als zorgmedewerkers de longen uit het lijf

Georgina Gras-Van de Veerdonk is zaterdag van Oosterhout naar Breda gelopen. De veertienjarige deed dit voor de actie 'Sta(p) voor de zorg', waarmee geld wordt opgehaald voor medewerkers van het Ampha Ziekenhuis. Net als het zorgpersoneel op de Covid-afdeling liep Georgina afgelopen week elke dag minimaal vijf kilometer.

"Ik zit al vanaf 14 december thuis omdat ik niet naar school mag", zegt de 14-jarige Georgina uit Oosterhout. "Ik miste het fietsen naar school en ook het sporten dat we daar doen. Maar ik doe dit vooral voor de mensen die in de zorg werken. Want die doen echt alles voor ons en ik wilde iets terug geven."

Feestje of tafeltennistafel

De actie 'Sta(p) voor de zorg loopt nog twee weken door. Behalve gespierde kuiten en een goede conditie is dus nog niet duidelijk wat de totale opbrengst is. Het doel wel. "Met het geld gaan we iets leuks doen", zegt Giel Baaij van de Vrienden van Amphia. "Dat kan een feestje zijn als corona voorbij is of de aanschaf van een voetbal- of tafeltennistafel. Maar het kan ook zijn dat we het gaan inzetten om elke dag gratis vers fruit aan te bieden."