Vrouw ziet een onbekende man met een mes in haar auto zitten, agenten trekken wapen bij aanhouding

Agenten hebben vrijdagmiddag hun wapen getrokken toen ze een man wilden arresteren in de Hoffmannlaan in Tilburg. Een vrouw had gezien dat deze man, die ze niet kent, in haar auto zat en een mes bij zich had. Daarop belde ze de politie.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze de man inderdaad op de bestuurdersstoel zitten.

Verhoor

Ze riepen de man op het mes weg te leggen en met zijn handen omhoog uit de auto te komen. Hij kwam inderdaad uit de auto, maar legde het mes niet weg. Daarop vroegen de agenten dit opnieuw, maar de man bleef het mes vasthouden en liep daarmee richting de agenten.

Toen de agenten daarop hun vuurwapen pakten, liet de man het mes los. De man, een 27-jarige Tilburger, is aangehouden en vastgezet. Hij wordt verhoord. Het mes is in beslag genomen en wordt vernietigd.

