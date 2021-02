Auto 'vol met vaten' uitgebrand in een woonwijk in Geldrop: 'Kwam chemisch luchtje vanaf'

De auto in Geldrop lag vol vaten (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Op een parkeerplaats aan de Pieter Nuytsstraat in een woonwijk in Geldrop heeft de politie zaterdagochtend in een uitgebrande auto allerlei vaten ontdekt.

"Aan de buitenkant van de auto was weinig te zien", vertelt een ooggetuige. "Maar door een ruit die kapot was gesprongen, kon je zien dat de auto aan de binnenkant volledig was uitgebrand en vol lag met vaten."

Onderzoek

De brandweer heeft de vaten uit de auto gehaald en onderzoekt wat er in de vaten, die grotendeels leeg waren, zat. Een agent kon hier zaterdagochtend 'nog niets van zeggen'. "Er kwam wel een chemisch luchtje van de auto af", laat de ooggetuige weten. "Maar dit kan ook van het middel zijn waarmee de verdachten de auto in brand hebben gestoken."

De auto met de vaten was geparkeerd vlakbij een flat in Geldrop (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

