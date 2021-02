Campings stromen nu al vol met mensen die écht toe zijn aan vakantie

Kitty en Luud kamperen het hele jaar door. vergroot

We zijn toe aan vakantie. Even weg van huis, waar we werken of les gaven aan onze kinderen. Dat merkt ook Erik Willems van camping en gastenverblijf De Brembroeken in Vortum-Mullem. Hij werd verrast met vragen of zijn camping al geopend is. Dus gooide hij in plaats van op 1 april, de boel nu al open. Zaterdag zijn de lenteachtige temperaturen weer wat gedaald, maar toch zijn er gasten uit Baarn, Breda en Amsterdam.

Kitty en Luud uit Breda staan net een uur op de camping, maar zijn al helemaal in de vakantiestemming. Met een boekje van het Land van Cuijk in de hand stippelen ze een fietsroute uit voor de dag. Langzaam breekt de zon toch door de wolken. "Het is heerlijk buiten", vertelt Kitty. "Gezelligheid, rust en een beetje zuurstof."

Het stel laat zich sowieso niet snel tegenhouden en kampeert het hele jaar door. "Eigenlijk zie je de opbouw van het hele jaar voorbijkomen, dat is apart", legt Luud uit. "Nu het voorjaar eraan komt zie je alles weer opbloeien." Met een boekje bij de hand en leuke routes om te wandelen of fietsen is de vakantiestemming volgens de Bredanaren al snel gevonden. "Je kunt doen wat je wilt. Niets moet, alles mag."

De fietsen van Monique en Harrie uit Amsterdam staan al paraat. Ook zij trekken zaterdag het Land van Cuijk in voor een fietstocht. "Het is fantastisch!", reageert Monique enthousiast. "Het voelt meteen als vakantie en het is coronaproof. Juist door alle beperkingen heen ervaar ik een soort vrijheid." Harrie is net zo enthousiast over hun keuze om toch te gaan kamperen. "Ik hoor overal vogelgeluiden, geweldig! Geen idee hoe alle bomen en struiken heten maar ik vind ze mooi", grapt hij.

"Om zes uur waren we wakker en gingen we herten kijken. Die kwamen niet, maar dat maakt helemaal niet uit", vertelt het tweetal lachend. Het koudere weer vergt wat extra laagjes kleding of een kleedje, maar dat is het volgens Monique zeker waard. "Ik zou thuis nu niet buiten gaan zitten, maar hier doe je het wel."

Martin en Sjouk zijn niet met de camper, maar een omgebouwde bus op pad. "Ik ben er zo'n half jaar mee bezig geweest", vertelt Martin terwijl hij een rondleiding door het busje geeft. Een bed, kleine keuken en zithoek zitten achterin. Geen douche en wc, daarvoor gebruiken ze de gemeenschappelijke ruimte. 's Avonds zitten we binnen met het kacheltje aan en spelen we een spelletje, heerlijk warm", aldus Sjouk.

Ook zij trokken erop uit om het hoofd leeg te maken: "Geen corona aan je hoofd eventjes, maar lekker fietsen in een vreemde omgeving."

