Taxichauffeur neergestoken op taxistandplaats naast vertrekhal Eindhoven Airport

Op een taxistandplaats aan de Freddy van Riemsdijkweg, naast de vertrekhal van Eindhoven Airport, heeft een steekpartij plaatsgevonden. Een taxichauffeur is daarbij zwaargewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de straat bij de taxistandplaats staat na het incident een taxi. Daarin of daarbij zou de chauffeur zijn neergestoken. Waarom dit gebeurde, is nog onduidelijk. De weg bij de taxistandplaats is afgesloten. In de taxi is een mes gevonden. Dat wordt op sporen onderzocht.