Man gered van ontvoering dankzij avondklokcontrole

Een ontvoerde man heeft mogelijk zijn leven te danken aan een avondklokcontrole. De man zat vrijdagnacht rond halfeen samen met zijn ontvoerders in een auto op de Bouvignedreef in Breda. Boa's controleerden de auto vanwege overtreding van de avondklok.

De mannen in de auto gedroegen zich verdacht en leken onder invloed van drugs te zijn. Reden voor de boa's om de politie te bellen. Die legden de link met een ontvoeringszaak.

Mes

Tijdens dit onderzoek kwam het telefoontje van de boa's binnen, zo zegt de politie. Alle vier de inzittenden van de auto werden gecontroleerd. Eén van hen was de ontvoerde man. Er lag een groot mes in de auto, maar het slachtoffer was niet gewond en heeft aangifte gedaan.