2874 brandende kaarsjes en woorden van hoop en troost: Brabantse coronaslachtoffers herdacht

Een indrukwekkend relaas van Yvonne, die na 50 jaar huwelijk haar man Sjef tijdens de eerste golf vorig jaar verloor aan corona. Woorden van hoop en troost. Prachtige liedjes en heel veel brandende kaarsjes, voor alle overledenen eentje. In de Hasseltse Kapel in Tilburg werden zaterdag aan het begin van de avond de 2874 Brabanders die officieel zijn overleden aan corona herdacht.

Bij de kapel brandden 2869 kaarsjes, voor bijna alle Brabantse overledenen eentje. Ze stonden in de vorm van een hart. Vijf werden aan het einde van de dienst buiten nog aangestoken. Het zijn samen heel veel lichtjes: 2874. Brabant is dan ook zwaar getroffen.

Aan het begin van de dienst sprak arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Hij benadrukte het belang van herdenken, om te voorkomen dat ook een stukje van jezelf sterft. "Praten over verdriet is moeilijk, daar zit niet iedereen op te wachten. Als je nooit meer praat over iemand die is overleden, verdwijnt je geliefde niet alleen fysiek, maar dus ook uit alle gesprekken. Zo verlies je iemand twee keer."

'In Brabant brandt altijd licht'

Daarna klonk in kapel live gezongen door Farah Lintelo een prachtige vertolking van 'Mag ik dan bij jou' en was het woord aan Piet van de Bosch, voorzitter van het Rode Kruis in Midden- en West-Brabant. Hij omschreef de impact van het coronavirus op zijn organisatie. "Opeens een heel ernstige zieke vrijwilliger in ons midden, hoe ga je daarmee om? Zieke patiënten bij de huisartsenpost die veel zieker worden terwijl ze daar zijn, hoe ga je daar als vrijwilliger mee om?"

Maar hij benoemde ook de lichtpuntjes: "De oudere mevrouw die heel blij is dat ze gevaccineerd wordt en speciaal haar mooiste jurk heeft aangetrokken. En de man die op Valentijnsdag bossen bloemen kwam brengen, bloemen voor iedereen die werkt in de teststraat."

Van de Bosch: "Wij zijn onverzettelijk. Ooit zal Brabant weer zijn zoals we dat het liefst willen. Het licht moet blijven schijnen Tenslotte branden in Brabant altijd lichtjes."

Tussen hoop en vrees

Indrukwekkend was het verhaal van Yvonne Robben. Zij verloor haar man aan corona, vlak na hun 50-jarige huwelijk. Ze vertelde hoe haar ernstig zieke Sjef naar Deventer werd gebracht, naar het ziekenhuis daar. Wekenlang werd hij ver van huis maar vol liefde verpleegd. "Ik mocht iedere dag twee uur naast hem zitten om tegen hem te spreken."

"De hoop op de goede afloop hield ons op de been. Iedere dag reden we naar Deventer, vijf uur lang." Na een opleving ging het ineens toch weer erg slecht. "Zittend aan zijn bed kon ik alleen maar praten, kaarten voorlezen. Mijn dochter zong zelfs het clublied van Willem II om Sjef uit zijn slaap te krijgen. Ze gingen immers altijd samen."

Op zaterdag 25 april kreeg Yvonne te horen dat de overlevingskans van Sjef nog 2 procent was. Een dag later bleek ook die piepkleine kans door de vingers geglipt. "Dat Sjef niet zou overlijden in zijn zo geliefde Tilburg, was bijna niet te verteren." Maar op zijn sterfbed kreeg hij een zakje aarde uit de eigen tuin. "Op Tilburgse grond geboren, op Tilburgse grond overleden."

Terwijl het kaarslicht in de Hasseltse Kapel bleef flakkeren, werd 'You Never Walk Alone' ten gehore gebracht. Tot slot volgde een gedicht, voorgedragen door Liane den Haan van de ouderenbond ANBO. Hierna was er een minuut stilte en werden buiten de laatste 5 van 2874 kaarsjes, voor alle Brabantse slachtoffers, aangestoken. Op de achtergrond klonk betekenisvol: "We'll Meet Again."

Briefje van Bruins

Dat juist in Tilburg uitgebreid werd stilgestaan bij een jaar corona, is niet verwonderlijk. Wie herinnert zich niet het briefje van Bruins, op 27 februari 2020. In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis lag een man bij wie corona was vastgesteld.

De toenmalige minister Bruno Bruins maakte dat bekend in een live-televisieuitzending over corona, waar hij op dat moment te gast was. Hij kreeg een briefje onder de neus geschoven, waarvan hij voorlas dat Nederland officieel haar eerste patiënt had, een man uit Loon op Zand.

Heel Nederland keek tijdens die eerste momenten van de crisis naar Tilburg. Ontwikkelingen volgden zich in rap tempo op en al snel zat niet alleen Tilburg, maar heel Brabant middenin een overweldigende eerste golf.

3000 doden

In het begin van de crisis werd door schaarste aan testmateriaal lang niet iedereen die ziek was getest. Hoeveel doden het coronavirus precies al geëist heeft, is dus niet bekend. Maar officieel kent Brabant nu dus bijna 3000 overledenen aan corona.

