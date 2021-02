Duizenden Brabanders stierven aan corona, kijk zometeen mee naar een herdenking voor de slachtoffers

Eerder lagen in ERp al eens bloemen voor de vele coronaslachtoffers daar (foto: Jan Peels). vergroot

Precies een jaar nadat in Tilburg de eerste officiële coronapatiënt in het ziekenhuis lag, hebben heel veel mensen inmiddels een naaste verloren aan de ziekte. Van bijna 3000 Brabanders staat vast dat ze aan COVID-19 zijn overleden. Al die slachtoffers worden zaterdag herdacht in de Hasseltse Kapel in Tilburg.

Het briefje van Bruins, het is precies een jaar geleden. In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis lag een man bij wie corona was vastgesteld. De toenmalige minister Bruno Bruins maakte dat bekend in een live-televisieuitzending over corona, waar hij op dat moment te gast was. Hij kreeg een briefje onder de neus geschoven, waarvan hij voorlas dat Nederland officieel haar eerste patiënt had, een man uit Loon op Zand.

Heel Nederland keek tijdens die eerste momenten van de crisis naar Tilburg. Ontwikkelingen volgden zich in rap tempo op en al snel zat niet alleen Tilburg, maar heel Brabant middenin een overweldigende eerste golf. Veel Brabanders werden ziek en veel van de zieken stierven.

3000 doden

In het begin van de crisis werd door schaarste aan testmateriaal lang niet iedereen die ziek was getest. Hoeveel doden het coronavirus precies al geëist heeft, is dus niet bekend. Maar officieel kent Brabant nu bijna 3000 dodelijke slachtoffers.

Bij de overledenen wordt zaterdag dus stilgestaan tijdens een herdenkingsceremonie in de Hasseltse Kapel in Tilburg. Eerder op de dag werd in de stad ook een kunstwerk onthuld waar hoop uit moet spreken en bezocht burgemeester Theo Weterings het ziekenhuis, waar al een jaar lang keihard gewerkt wordt om alle patiënten te verzorgen.

