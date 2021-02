Dronken automobilist rijdt in sloot en bedreigt agenten met de dood

Archieffoto vergroot

Agenten hebben zaterdagochtend op de A59 ter hoogte van knooppunt Noordhoek een 33-jarige Roosendaler aangehouden. Hij was met zijn auto in de sloot beland en was waarschijnlijk aangeschoten of dronken.

De man zat in de ziekenwagen toen de agenten aankwamen. Hij weigerde mee te werken aan een blaastest van de politie, waarna hij werd aangehouden voor mogelijk rijden onder invloed.

De man wilde niet meewerken met zijn aanhouding en werd geboeid in een politieauto gezet. Hij bedreigde de agenten met de dood.

Op het politiebureau weigerde hij opnieuw mee te werken aan een alcoholtest. Hij is met een boete voor rijden onder invloed en belediging op zak vrijgelaten.

