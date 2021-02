FC Eindhoven houdt FC Volendam op gelijkspel

FC Eindhoven heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Zakaria El Azzouzi bracht Volendam in de 19e minuut op voorsprong. Dico Jap Tjong maakte in de tweede helft gelijk.

FC Eindhoven neemt de dertiende positie in op de ranglijst. Volgende week zondag speelt de ploeg in Stadion De Vijverberg in Doetinchem de wedstrijd tegen het hoger geklasseerde De Graafschap.