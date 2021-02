Jonge motorcrosser (5) valt op circuit Boekel, met traumahelikopter naar ziekenhuis

De motorcrosser is naar het ziekenhuis gebracht. Foto: SQ Vision. vergroot

Een jonge motorcrosser is zaterdag rond vijf uur ernstig gewond geraakt op het circuit Bezuidenhout in Boekel. Het kind, ongeveer vijf jaar oud, is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Malini Witlox Geschreven door

Volgens omstanders verloor hij tijdens het racen de macht over het stuur.

De precieze verwondingen zijn onbekend. De ouders worden door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

