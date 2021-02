RKC en ADO spelen bloedeloos gelijk

Anas Tahiri in duel met Milan van Ewijk (Foto: OrangePictures) vergroot

Een wedstrijd die niet de geschiedenisboeken in zal gaan als de meest hoogstaande en spectaculaire confrontatie. In Den Haag wisten zowel RKC als ADO niet te scoren, waardoor er na 90 minuten een 0-0 op het scorebord stond. Wat viel er op in het Cars Jeans Stadion (of juist niet).

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Dramatisch niveau

Je moet wel erg veel van voetbal houden, wil je de hele wedstrijd tussen ADO - RKC zijn doorgekomen. Beide ploegen konden de bal amper meer dan drie keer in de ploeg houden en kwamen niet of nauwelijks in de zestien van de tegenstander. Het welbekende spel van de Waalwijkers werd niet vertoond en ADO was niet bij machten om een zwak RKC bij de keel te grijpen.

In de eerste helft was alleen Ricardo Kishna dichtbij een goal, met een schot op de lat. De uitploeg werd alleen gevaarlijk met een afgekeurde goal van Thijs Oosting. Verder waren echte kansen schaars en had de tweede helft haast net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden.

Een verklaring kan zijn dat er op deze wedstrijd toch wel wat druk stond. Ondanks dat RKC de laatste twee wedstrijden wist te winnen, is de ploeg van trainer Fred Grim nog niet zeker van handhaving. ADO dat al heel het seizoen in de onderste regionen bevindt zag eerder op de dag Emmen dichterbij komen en kon niet tegen een nederlaag aanlopen. Een gedachte die ook bij de uitploeg leek te heersen.

2. Opvallende wissel

De voetballiefhebber die toch de tweede helft weer inschakelde, zag een opmerkelijk wissel plaatsvinden. In de rust bleef spits Thijs Oosting achter in de kleedkamer. Een logische vervanger zou clubtopscorer Finn Stokkers zijn geweest maar niets was minder waar. Ayman Azhil, centrale middenvelder, was de vervanger van Oosting.

Het zorgde voor een ware verschuiving in het elftal van Grim. Vleugelaanvaller Ola John ging in de spits staan en Richard van der Venne, normaal gesproken de nummer tien, ging linksbuiten spelen. Anas Tahiri schoof op zijn beurt door naar de positie aanvallende middenvelder.

Zonder echte spits ging RKC op jacht naar een doelpunt. Een goal die eigenlijk één minuut na rust al kon vallen. Rechtsback Saïd Bakari was goed opgekomen en gaf de bal perfect voor vanaf de achterlijn. Er was één probleem. Er stond geen spits om de bal binnen te tikken. Een kwartier na rust kwam ook Fred Grim tot de conclusie dat het experiment niet erg succesvol was en bracht hij alsnog spits Stokkers voor Ola John.

3. Nul schoten op doel

Dat de wedstrijd niet om over naar huis te schrijven was, onderstrepen de statistieken. ADO wist nog twee schoten op doel te creëren, RKC daarentegen produceerde geen enkel schot op doel.

Dat het uiteindelijk 0-0 bleef in de wedstrijd, was te danken aan ADO-spits Michiel Kramer. De spits kreeg een kwartier voor tijd de uitgelezen mogelijkheid de 1-0 tegen de touwen aan te koppen maar kopte rakelings naast de paal. De kans van de aanvaller benadrukte nog maar eens dat beide ploegen tot morgenvoeg konden voetballen, maar dat er niet gescoord zou worden.

4. Eindsignaal

Het grootste hoogtepunt van de avond was uiteindelijk het eindsignaal. Supporters die thuis nog keken werden uit hun lijden verlost en de focus van beide ploegen kan op een volgende wedstrijd.

Dankzij het punt blijft RKC op een veilige marge van de onderste ploegen. Het verschil met ADO is nog altijd acht punten. Volgende week wacht FC Utrecht in het eigen Mandemakers Stadion.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.