Brand bij timmerfabriek Soerendonk

Bij een timmerfabriek aan de Vlassloot in Soerendonk is zaterdagavond rond half zeven brand uitgebroken. Het dak stond in brand.

Malini Witlox

Bij aankomst van de brandweer was het vuur al ver verspreid. Met drie tankautospuiten en een hoogwerker probeerde de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Rond kwart over zeven had de brandweer het vuur onder controle.

Stichting Salvage is ingeschakeld.

