Neergestoken taxichauffeur hevig geschrokken en gewond aan hoofd en handen

Taxichauffeur neergestoken op taxistandplaats naast vertrekhal Eindhoven Airport

De taxichauffeur die zaterdagmiddag werd neergestoken op een taxistandplaats naast de vertrekhal van Eindhoven Airport, raakte gewond aan hoofd en handen. In afwachting van een operatie ligt de man nog in het ziekenhuis. Uiteraard is hij hevig geschrokken van wat hij meemaakte, vertelt een collega-chauffeur.

De steekpartij vond plaats aan de Freddy van Riemsdijksweg naast het vliegveld in Eindhoven. De toegesnelde marechaussee kon na een achtervolging een verdachte oppakken. Het zou gaan om een klant, een man. Waarom hij de Tilburgse chauffeur neerstak, is niet bekend.

Het slachtoffer werd met flinke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij behandeld. Zo werd een hoofdwond van enkele centimeters diep gehecht. Omdat hij de aanval probeerde af te weren, werd hij ook in zijn handen geraakt. Daarbij werd een pees doorgesneden. De man is dan ook in afwachting van een operatie aan zijn hand.

