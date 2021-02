KNMI: Code geel in Brabant vanwege dichte mist

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de kans op dichte mist. Automobilisten moeten in alle provincies, behalve Limburg oppassen. Het zicht is dan minder dan 200 meter.

Zaterdagavond is al sprake van dichte mist in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Flevoland. Later op de avond kan deze zich landinwaarts uitbreiden en kan er nieuwe mist ontstaan.