Vier op de tien bestuurders rijden te hard in Helmond, 141 kilometer per uur gemeten in bebouwde kom

De Aarle-Rixtelseweg in Helmond wordt door veel bestuurders als racebaan gebruikt, blijkt uit een politiecontrole. Bijna de helft van de automobilisten die zaterdag passeerden, reed te hard. Eén bestuurder maakte het wel heel erg bont.

Van de 2391 passanten reden er maar liefst 905 te hard, zo meldt de wijkagent. De hoogst gemeten snelheid was zelfs 141 kilometer per uur op de weg in de bebouwde kom waar je maar 50 mag rijden. Die bestuurder is zijn rijbewijs kwijt.