Gescheiden en nu dakloos: in Breda krijgen die mensen voortaan tijdelijk een huis

Het aantal dak- en thuislozen door echtscheiding, ontslag of faillissement neemt hard toe. Ze horen niet thuis in de reguliere opvang, die grotendeels bestaat uit mensen met een verslaving aan drank of drugs. Maar een alternatief is er eigenlijk niet. Dat gaat in Breda veranderen, daar start namelijk als eerste in Brabant een proef waarbij deze dak- en thuislozen voor een jaar een kamer kunnen huren.

Stichting De Herberg in Breda is de initiatiefnemer van de proef. Het project 'Onder de pannen' richt zich op Bredanaars die een kamer over hebben om te verhuren. Directeur Hanneke van Herwijnen ziet alleen maar voordelen: "Een win-winsituatie: je helpt iemand van de straat én zorgt voor een stukje gezelligheid in huis voor huurder en verhuurder."

Woningnood

"Economische daklozen horen niet in de reguliere opvang. Ze worden ook wel de 'nieuwe of zelfredzame daklozen' genoemd, maar staan evengoed op straat. Door de schrijnende woningnood en de hoge huurprijzen", licht Van Herwijnen toe.

Om juist weg te blijven bij verslaafden doen economisch daklozen meestal eerst een beroep op familie, vrienden en kennissen. Maar dat gaat vaak maar even goed. "Ze hoppen van sofa naar sofa, maar dat houdt een keer op. Want het is een zware belasting voor je sociale netwerk. En dan zitten ze met een probleem."

Lege kamers

Van Herwijnen: "De economisch daklozen worden ondergebracht op kamers via de zogenoemde kostgangersregeling, dus de verhuurder hoeft niet bang te zijn voor een aanslag van de belastingdienst. Ook is het goedgekeurd door de woningbouwverenigingen. Bovendien voorkomt het eenzaamheid bij de verhuurder."

Voordat iemand in huis wordt genomen controleert stichting De Herberg vooraf of de huurder en verhuurder goed met elkaar overweg kunnen. "Er zijn eerst kennismakingsgesprekken, een intake, mensen worden gescreend. Dus er wordt heel goed gekeken of er 'een match' is. En zelfs als het later toch niet klikt, dan kijken wij naar alternatieven."

Coronacrisis

De proef begint met 15 deelnemers. Van Herwijnen denkt dat de behoefte aan deze hulp snel zal toenemen: "Het groeiend aantal economisch dak- en thuislozen was al een probleem. En door de coronacrisis zal dit alleen maar erger worden. Meer echtscheidingen, meer faillissementen. Maar ik verwacht dat er ook veel mensen bereid zijn om deze specifieke groep daklozen tijdelijk onderdak te bieden."

'Onder de pannen' bestaat al in Amsterdam, Zaandam, Haarlem en Alkmaar. Daar is het een groot succes.

App ons!

