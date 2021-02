PSV houdt Mohamed Ihattaren buiten selectie voor topper tegen Ajax: 'Gedraagt zich niet als prof'

Mohamed Ihattaren scoorde voor het eerst sinds 21 december 2019 (foto: OrangePictures). vergroot

Mohamed Ihattaren ontbreekt zondagmiddag in de selectie van PSV voor de topper tegen Ajax. De jonge middenvelder had deze week een nieuwe aanvaring met trainer Roger Schmidt. “Ihattaren heeft zich niet gedragen zoals je van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Daarom hebben we deze beslissing genomen.”

Dit voetbalseizoen waren er al vaker problemen met Ihattaren bij PSV. Aan het begin van het seizoen werd Ihattaren al eens disciplinair gestraft. De jonge middenvelder zou tijdens de seizoensstart in en tegen Groningen eigenlijk in de basis starten, maar omdat hij een aantal dagen eerder van de training was gestuurd vanwege een gebrek aan inzet, besloot Schmidt de 18-jarige toen op de bank te laten beginnen.

Stangen

Ihattaren bood zijn excuses aan, werkte hard om zich terug in de basis te knokken en half december zagen de fans weer eens de echte Ihattaren, tijdens het thuisduel met FC Utrecht. Na zijn twee goals -tot nu toe de enige twee goals van dit seizoen- omhelsde hij Schmidt, waarmee de kou uit de lucht leek.

Maar de middenvelder bleef de gemoederen ook daarna bezighouden. Zo zit er vooralsnog geen vooruitgang in de pogingen van PSV om zijn contract te verlengen. Daarnaast stangde de middenvelder de Eindhovense fans door openlijk Ajax-berichten op social media te liken. Dat voedt de geruchten dat het talent een overstap naar Ajax zou willen maken.

'Mogelijkheid niet aangegrepen'

Ihattaren ontbrak de voorbije weken overigens vaker, volgens PSV omdat hij ziek zou zijn. De Eindhovense topclub laat weten dat de voltallige staf, de spelersgroep en de directie er de afgelopen periode 'alles aan gedaan heeft om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV'. "Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen."

Daarop heeft PSV besloten de 19-jarige middenvelder dit weekend buiten de A-selectie te laten.

Titelstrijd

PSV speelt zondagmiddag om halfdrie thuis tegen Ajax. PSV moet winnen om de titelstrijd met de Amsterdammers enigszins open te houden. PSV speelt in dezelfde opstelling als donderdag tegen het Griekse Olympiakos Piraeus: met Olivier Boscagli op het middenveld en Nick Viergever als linker centrale verdediger .

