Het is Complimentendag: een momentje voor een complimentje

Wachten op privacy instellingen... Een momentje voor een complimentje: Nationale Complimentendag 2021 Volgende Vorige vergroot 1/2 Een momentje voor een complimentje: Nationale Complimentendag 2021

Onderzoekers en deskundigen zijn het roerend eens met elkaar: het geven en krijgen van een compliment is gezond. "Man, je kan echt niet zonder complimenten", is ook de overtuigende mening van Hans, als we hem aanspreken over de Nationale Complimentendag 2021. Vandaag - 1 maart - is het Nationale Complimentendag.

Rob Bartol Geschreven door

Hans is één van de passanten die we in Vlijmen en Heusden bevragen over deze dag. Een dag die door de coronacrisis waarschijnlijk meer relevant is dan alle voorgaande edities. De Nationale Complimentendag is een dag om elkaar een hart onder de riem te steken. En, dat doen we ook!

"Aan wie zou jij een complimentje willen geven en waarom", passanten die we willekeurig aanspreken in vestingstad Heusden én het drukke centrum van Vlijmen weten wel raad met die vraag. En misschien nog belangrijker, niemand vindt het 'weer zo'n dag' die is opgedrongen door de commercie. En dat is het ook niet zegt bedenker Hans Poortvliet, die 19 jaar geleden met de Nationale Complimentendag van start ging.

"De dag draait puur om oprechte ‘persoonlijke aandacht’ en ‘uitgesproken waardering’. Twee zaken die simpelweg niet te koop zijn, maar mensen waarschijnlijk juist daarom het diepst raken. Persoonlijke woorden en aandacht ‘afkopen’ met een kado is op 1 maart dus niet de bedoeling", aldus Poortvliet. Die oproept om vandaag minimaal drie mensen oprecht te complimenteren. “Zo creëren we, met een hele kleine moeite, met elkaar de meest positieve dag van het jaar.”

De Brabanders die we spreken over het geven van een compliment (een zeer willekeurige beknopte steekproef) spreken niet alleen hun diepe waardering uit voor hun partner, vriend of familie, maar ze complimenteren ook mensen 'die zich wel aan de coronaregels houden.'

Gonnie complimenteert mensen die zich wel aan de coronaregels houden vergroot

De effecten van een compliment ontvangen en geven staan volop beschreven op internet. Behalve websites van 'hobbyisten' zijn er ook talloze wetenschappelijke publicaties, die het effect van een compliment beschrijven. "Een compliment geven kost niets en levert een hoop op", is onder meer een stelling van het Fonds Psychische Gezondheid

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.