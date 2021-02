Agressieve hond valt baasjes aan, gewonde eigenaren met hoogwerker uit flat gered

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In een flat aan het Dr. Struyckenplein in Breda zijn zondagmiddag een man en vrouw aangevallen door hun hond. Het beest was zo agressief dat het stel hem op heeft moeten sluiten in de gang. Aangezien de uitgang van de flat daardoor geblokkeerd werd, heeft de brandweer de gewonde eigenaren uiteindelijk met een hoogwerker uit het pand gehaald.

Eenmaal bevrijd uit haar huis, is de vrouw met ernstige bijtwonden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was er minder slecht aan toe en kon zelf naar het ziekenhuis rijden. Hoe het nu met de twee gaat, is nog niet bekend.

Eerder agressief

Het was blijkbaar niet de eerste keer dat de hond zijn baasjes aanviel. Een tijd terug heeft het dier zijn eigenaresse al eens gebeten. Ook toen moesten de politie en ambulance eraan te pas komen.

Met die kennis in het achterhoofd zijn agenten zondagmiddag met schild en vangstok naar binnen gegaan om te kijken hoe de hond eraan toe was. Al snel bleek het dier zo agressief dat de aanwezige dierenarts moest besluiten om hem ter plekke in te laten slapen. Zij heeft de dode hond meegenomen naar haar praktijk.

